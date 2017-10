Abidjan, Nairobi et Tunis ont abrité, du 2 au 6 octobre la deuxième édition des “Rencontres Africa 2017“, une manifestation organisée sou l’égide des ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères, et co-pilotées par AfricaFrance et ayant bénéficié du soutien de nombreux acteurs dont Business France, Bpifrance, le groupe AFD, les CCEF, les CCI de France, les CCI françaises à l’international, le CIAN, la Société Générale, HEC, l’Institut français.

La compagnie nationale TUNISAIR a assuré le transport des dirigeants africains de 30 pays et plus de 300 entrepreneurs français, sachant qu’environ 400 entreprises tunisiennes et près de 400 entreprises étrangères (200 françaises et 200 africaines) ont pris part à ces rencontres.

Il s’agit d’un point positif pour Tunisair d’avoir été associée à ces rencontres, ce qui augure des belles perspectives pour la compagnie nationale. Les responsables de la compagnie n’ont ménagé aucun effort pour être à la hauteur de cet événement, que ce soit à Tunis ou à Abidjan. Mais le plus important pour le management de Tunisair, c’est de ne pas s’arrêter là, il faut continuer à développer le réseau de la compagnie vers les pays africains, tous les experts et analystes en conviennent que l’Afrique est le continent qui recèle le plus grand potentiel de croissance dans le monde aujourd’hui. Par conséquent, il attire et attirera hommes d’affaires, investisseurs et voyageurs.

«La croissance économique de notre continent, l’excellente position géographique dont jouit la Tunisie ainsi que notre réseau sur l’Europe nous permettent de jouer un rôle majeur dans la région en faisant de l’aéroport Tunis-Carthage un hub incontournable entre l’Afrique et le reste du monde». Alors il faut persévérer dans cette direction, car cela finira par payer un jour, souligne le management de TunisAir.

Chiffres clés