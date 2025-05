La cheffe du gouvernement, Sarah Zaafrani Zanzri, a présidé, , mardi 6 mai 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen des moyens d’améliorer les services de transport aérien, maritime et terrestre, ainsi que Les services administratifs, et douaniers.

Les travaux du conseil s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Président de la République, Kaïs Saïed, concernant la nécessité de garantir les meilleures conditions pour promouvoir le service du transport, sous toutes ses formes, et d’alléger les procédures dans les ports aériens et maritimes ainsi que dans les points de passage frontaliers, tout en améliorant la qualité des services offerts à tous les Tunisiens.

Dans le cadre des préparatifs pour les échéances à venir, dont la saison touristique et le retour des Tunisiens résidant à l’étranger, le conseil a examiné les mesures prises par les ministères et toutes les structures publiques afin de garantir les meilleures conditions relatives aux services de transport, accélérer les procédures douanières dans les différents points de passage aériens et maritimes ainsi qu’au niveau des passages frontaliers, et améliorer les services administratifs grâce à leur digitalisation, tout en assurant une amélioration de la qualité des services fournis au niveau des consulats et des missions diplomatiques.

Encourager les Tunisiens résidant à l’étranger en leur accordant les mêmes privilèges accordés aux résidents en termes de change

Il s’agit d’encourager les Tunisiens résidant à l’étranger avec les mêmes privilèges accordés aux résidents en termes de change, ce qui leur permettra d’acheter et de vendre des biens immobiliers, des droits immobiliers et des actifs commerciaux situés en Tunisie, d’acheter et de vendre des titres et des actions sociales de sociétés résidentes en Tunisie, de conclure des contrats de crédits en dinars tunisiens, d’ouvrir des comptes internes en dinars tunisiens, et de disposer librement de leurs gains et propriétés situés en Tunisie et d’effectuer toutes les opérations connexes (conclusion de contrats hypothécaires, etc…).

En plus de la liberté d’investir et de bénéficier de la garantie du transfert des revenus et du produit de la vente ou de la liquidation des investissements réalisés en Tunisie, l’ouverture de comptes étrangers en dinars convertibles, l’ouverture de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles, exempter les Tunisiens qui transfèrent leur lieu de résidence d’origine de l’étranger vers la Tunisie de l’obligation de déclaration et de retour des revenus et gains, et l’ouverture des Tunisiens qui transfèrent leur lieu de résidence d’origine de l’étranger vers la Tunisie pour comptabiliser les personnes physiques résidant en devises convertible en dinars tunisien.

Une offre promotionnelle a été lancée par Tunisair à l’intention de la communauté tunisienne sous forme d’acquisition anticipée, représentée par des billets à tarif bas, les voyageurs bénéficiant, grâce au tarif spécial de la communauté, d’un bagage de 32 kg (au lieu d’un bagage de 23 kg) et doivent être muni d’un bagage de 10 kg (au lieu de 08 kg) permettant aux membres de la communauté résidant à l’étranger de modifier leur réservation sans frais supplémentaires avant le début du vol, leur permettant ainsi de bénéficier d’une réduction de 50% sur les frais de service lors de l’achat de billets auprès d’une des agences de réservation de Tunisair.

Un ensemble de mesures a été décidé lors de ce conseil :

1- Pour les familles à faible revenu, l’État, dans le cadre de son rôle social, prend en charge pour la première fois en Tunisie La mise en place de réductions exceptionnelles importantes, au cours de cet été, sur les billets de la Compagnie Tunisienne de Navigation(CTN), couvrant 4 mille personnes et 1 300 véhicules dans chaque destination (Tunisie–Europe et Europe–Tunisie).

L’attribution de 10 000 billets par la compagnie aérienne « Tunisair » à un tarif préférentiel exceptionnel équivalant à 60 % du tarif habituel.

2-Application d’un tarif réduit par la CTN à partir de 1 372 euros sur la ligne Marseille et 1 199 euros sur la ligne Gênes, avec des places réservées sur plusieurs traversées (tarifs destinés aux familles composées de trois personnes, dont un enfant, et une voiture standard).

3-Mise en place de plusieurs types de tarifs préférentiels au profit de la communauté tunisienne pour les billets de la CTN pendant la haute saison, et en prenant en compte le nombre des membres de la famille, le paiement échelonné au moment de la réservation et la date du voyage.

4- Finaliser la mise en place, au cours de l’année 2025, de la plateforme en ligne dédiée aux services consulaires (37 services consulaires disponibles), avec la généralisation de l’installation du système d’information « e-Consulat » dans 21 représentations à l’étranger outre l’installation d’un système de prise de rendez-vous à distance « e-rendez-vous ».

Il est à noter que tout citoyen tunisien résidant à l’étranger peut obtenir un passeport auprès de n’importe quel consulat, que soit le pays de résidence.

5-Assurer la continuité de la prestation des services tous les jours de la semaine, y compris les samedis, dimanches, ainsi, que les jours fériés nationaux et religieux, au niveau des bureaux des recettes situées à proximité du siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, durant la saison estivale 2025.

L’objectif est de permettre aux tunisiens résidents à l’étranger d’obtenir leurs passeports tous les jours et à tout moment. 6-Renforcement du nombre de dessertes assurés par la Société des transports de Tunis (TRANSTU) par bus au départ de l’aéroport international de Tunis-Carthage.