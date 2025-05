La reconstruction du transport public et les dates de reception des bus importés de certains pays ont été au centre de l’entretien qu’a eu le chef de l’Etat Kais Saïed, lundi, au palais de Carthage, avec le ministre des transports Rachid Amri.

Selon la présidence de la République, l’accent a été mis au cours de cet entretien sur la nécessité de surmonter les difficultés afin d’accélérer l’arrivée des ces bus ainsi que sur la situation du transporteur national Tunisair et les perturbations enregistrées dans les vols au cours de ces derniers jours.

Saïed a, à cette occasion, souligné l’importance de procéder à des réformes structurelles de manière à rétablir le rayonnement de Tunisair qui ne sera jamais privatisée affirmant que l’aéroport international de Tunis-Carthage ne sera transférer dans un autre site.

Il a affirmé que les entreprises et établissements publics ne seront pas vendus et que Tunisair sera une fierté nationale et offrira les meilleurs services à ses clients.