Le ministre des Transports Rachid Amri a indiqué que la compagnie aérienne “Tunisair” programme l’entrée en exploitation de 14 avions, à la fin du mois de mai 2025, précisant qu’il n’y a aucune intention pour céder les entreprises publiques du transport, mais plutôt un plan de restructuration de la compagnie est prêt.

Amri a indiqué, dans sa réponse aux questions des députés lors d’une plénière tenue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sur l’accord entre la Tunisie et l’Italie relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire dans le but de son remplacement, que la flotte de la compagnie compte en 2024, 18 avions contre 28 avions en 2010.

Il a fait savoir que la compagnie a atteint une phase au cours de laquelle elle exploitait 6 ou 7 avions seulement, alors que les autres appareils sont à l’arrêt nécessitant un entretien et des ressources financières importantes notamment en cette conjoncture d’endettement rencontrée par la compagnie.

Il a rappelé que le ministère a mis en place un plan pour accroitre le nombre d’avions à exploiter pour atteindre ainsi un total de 11 avions en plus de 3 autres avions actuellement en location.

La compagnie exploitera 12 avions vers le 15 de ce mois, a-t-il noté. Amri a, dans le même cadre, souligné que le plan élaboré pour le sauvetage de Tunisair repose sur la réparation du plus grand nombre possible d’avions de la compagnie aérienne stationnés dans les aéroports et leur réutilisation au sein de sa flotte opérationnelle.

Il a déclaré que les 4 avions restants de la flotte de 18 avions seront exploités par la compagnie aérienne d’ici la fin de cette année, sachant que le processus de diagnostic d’un moteur d’avion coûte entre 40 et 50 mille dinars, ce qui nécessite la mise à disposition de ressources financières plus importantes pour les opérations d’entretien.