L’organisation Climate Tracker annonce l’ouverture des candidatures pour la participation des journalistes résidents en Tunisie à son concours sur des articles sur les questions climatiques et environnementales, afin d’avoir l’opportunité de rejoindre son équipe, qui participera à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), prévue en décembre 2018 à Katowice (Pologne).

Les articles devront porter, selon l’organisation, sur l’efficacité des politiques climatiques et l’avenir des énergies renouvelables dans le pays, les moyens permettant à la Tunisie d’assurer le succès de ses programmes d’énergie et les solutions pour lutter contre le changement climatique, ainsi que les réalisations de la Tunisie s’agissant des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) concernant le climat.

Les journalistes peuvent s’inscrire sur le site de l’organisation afin de participer et les auteurs des meilleurs articles bénéficieront d’une formation de 7 mois et percevront un salaire mensuel. Le meilleur journaliste du groupe sera invité à la COP24 qui se tiendra en Pologne.

Les articles devront être publiés sur des sites d’information, des blogs, des journaux, des magazines et tous les médias au niveau national, régional, local ou international.

Selon Climate Tracker, la région arabe est l’une des régions les plus touchées par le changement climatique qui menace plusieurs pays, y compris la Tunisie. Des études ont démontré que le changement climatique a des impacts sur la santé de la population en Tunisie et causera une instabilité du niveau des précipitations, affectant l’économie et le tourisme.

Ainsi, certaines villes tunisiennes risquent de disparaître complètement, en 2050.

L’organisation ajoute qu’en dépit de ces prévisions redoutables, le niveau de conscience environnementale en Tunisie et la couverture journalistique restent faibles.

Contribuer à la sensibilisation environnementale et à l’ouverture d’un débat dans les médias tunisiens est l’objectif du programme concocté cette année spécialement pour la Tunisie et consistant en la formation d’un groupe de journalistes sur les principes du journalisme climatique afin de leur permettre d’écrire sur des sujets environnementaux, de sensibiliser et influencer positivement les politiques climatiques du gouvernement.