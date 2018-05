Un séminaire de sensibilisation sur “La certification MSI 20000″ : un facteur de réussite et de compétitivité” a été organisé vendredi, par le Centre de promotion des exportations, au siège de la Maison de l’exportateur, en collaboration avec l’UTICA et en coopération avec la multinationale suisse SGS (leader mondial des métiers de la certification et de l’inspection).

Destiné aux dirigeants d’entreprises exportatrices, tout secteur d’activité confondu, en quête de développement et de consolidation de leur activité à l’internationale, ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les entreprises à l’importance de la certification MSI 20000 qui permet de sécuriser les donneurs d’ordre, sur la pérennité des fournisseurs et contre leur risque de faillite.

La certification MSI 20000 est délivrée en Tunisie depuis 2008 aux multinationales, grands groupes et institutions financières. C’est le standard unique, dédié à la qualité financière des entreprises. Il vient rassurer les parties prenantes, notamment les distributeurs et acheteurs étrangers (importateurs), dans leur processus d’achat/transaction, en offrant à ces derniers un indicateur sur la solvabilité financière des exportateurs.

Renseignant sur la bonne gouvernance des entreprises et le respect des bonnes pratiques en matière financière, la certification est un catalyseur d’opportunité, en facilitant l’accès aux marchés internationaux ou en consolidant les relations existantes.

L’organisation MSI identifie 44 secteurs d’activités d’interventions. Des programmes de prise en charge financière du processus de certification, pour la PME tunisienne, sont à l’étude.