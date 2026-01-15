Un atelier de travail consacré à la présentation des résultats obtenus dans le cadre du projet de certification des centres de formation professionnelle selon la norme internationale ISO 21001 relative à la qualité des services s’est tenue, ce mercredi à Tunis.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de formation intégrée avec le secteur privé, mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), et cible notamment les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, du plastique et du textile, selon un communiqué du ministère de l’Emploi.

Plusieurs interventions portant sur l’état d’avancement du projet ont été présentées lors de cet atelier outre la valorisation des expériences réussies et des bonnes pratiques au sein des centres de formation engagés dans cette démarche.

S’exprimant à l’ouverture des travaux, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a souligné que la certification des centres de formation professionnelle s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à aligner le système de formation professionnelle sur les normes internationales reconnues, contribuant ainsi à l’amélioration des performances des entreprises économiques et au renforcement de leur compétitivité, à travers l’amélioration de la qualité des services de formation et le renforcement de l’employabilité des diplômés, en adéquation avec les exigences du marché du travail national et international.

Il a ajouté que la mise en place d’un système de qualité dans le secteur de la formation professionnelle constitue une étape essentielle, après l’amélioration des infrastructures, la mise à disposition des équipements et l’actualisation des programmes et de l’ingénierie pédagogique, soulignant la nécessité de développer les compétences et les capacités requises pour l’application effective des normes de qualité.

Chaoued, par ailleurs, salué le niveau de coopération tuniso-allemande dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet, qui vise à accompagner sept centres de formation relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et deux établissements relevant de l’Agence de formation aux métiers du tourisme, dans un processus d’adoption et d’application des exigences de la norme ISO 21001 en vue de garantir une meilleure insertion sur le marché du travail.

De son côté, l’ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers, a exprimé la disposition de son pays à renforcer la coopération technique avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, afin de développer davantage le système de formation professionnelle, d’améliorer l’employabilité des diplômés et de renforcer leur insertion professionnelle, estimant que l’adoption des normes internationales de qualité constitue une avancée stratégique pour la formation professionnelle à l’échelle mondiale.

Les travaux de l’atelier ont réuni les membres du comité de pilotage du projet, plusieurs cadres du ministère aux niveaux central et régional, les directeurs régionaux concernés, les responsables des structures sous tutelle, le directeur général de l’Agence de formation aux métiers du tourisme, les directeurs des centres de formation concernés, ainsi que des représentants de la GIZ.