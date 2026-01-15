Tunisie Catering, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la restauration aérienne, vient d’obtenir la double certification ISO 9001:2015 et ISO 22000:2018, a annoncé jeudi، la compagnie aérienne nationale.

La norme ISO 9001:2015 est reconnue à l’international pour les systèmes de management de la qualité. Elle définit des exigences permettant à toute organisation, quel que soit son secteur, de mettre en place, maintenir et améliorer en continu un système de gestion de la qualité afin de répondre aux attentes de ses clients et aux exigences réglementaires. La certification ISO 9001:2015, quant à elle, atteste que Tunisie Catering dispose d’un système conforme à ces standards, validé par un organisme certificateur indépendant.

« Cette double certification vient consacrer la solidité de l’organisation de Tunisie Catering, la maîtrise de ses processus et son engagement constant en matière de qualité, de sécurité alimentaire et de performance opérationnelle », indique Tunisair.

« Elle confirme notamment le déploiement de systèmes de management conformes aux standards internationaux, le renforcement d’un positionnement fondé sur la fiabilité et la conformité aux normes de sécurité alimentaire, ainsi que la capacité de l’entreprise à fournir des prestations répondant aux exigences les plus élevées du secteur», ajoute la même source.

Selon Tunisair, cette distinction s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de performance du groupe, centrée sur l’amélioration continue de la qualité de service et le renforcement de la satisfaction de ses clients.

Tunisie Catering a été créée le 21 octobre 1948، en tant que direction sous l’égide de Tunisair, spécialisée dans la restauration aérienne.

Depuis 2001, la filiale du groupe Tunisair a renforcé sa présence et son implantation sur le territoire tunisien, avec l’ouverture de trois unités de production : Djerba en 2001, puis Monastir et Tunis en 2002.

Aujourd’hui, Tunisie Catering dispose d’un monopole et d’une exclusivité dans son domaine d’activité sur le trafic aérien tunisien. Elle est le partenaire officiel des compagnies nationales ainsi que des compagnies internationales opérant sur l’ensemble des aéroports du pays, garantissant la fourniture de prestations de restauration aérienne conformes aux standards internationaux.