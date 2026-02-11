L’Université de Carthage a obtenu la certification internationale ISO 9001:2015 pour l’ensemble de son Système de management de la qualité (SMQ), a-t-elle annoncé officiellement mardi sur ses canaux de communication.

Cette norme, parmi les plus exigeantes en matière de qualité, a été délivrée par l’organisme Global Inter Certification (GIC). Elle couvre la « fourniture de l’enseignement supérieur et le soutien à la recherche scientifique ».

Cette reconnaissance fait suite à un audit rigoureux, mené sur la base d’une recommandation favorable émise l’an dernier par l’organisme certificateur. Elle consacre plusieurs années d’efforts institutionnels en matière de gouvernance, d’amélioration continue, d’optimisation des services académiques et de soutien à la recherche scientifique.

Selon l’université, cette certification aligne ses pratiques sur les standards internationaux, renforçant ainsi sa crédibilité et son excellence sur la scène éducative tunisienne et internationale.

L’Université de Carthage a salué cette réussite collective, fruit de l’implication de l’ensemble de la communauté universitaire, notamment les équipes administratives, les enseignants, les chercheurs et les partenaires.

L’obtention de la certification ISO 9001:2015 témoigne, selon l’institution, de son engagement constant en faveur de l’excellence et de la qualité.