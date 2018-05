Le Centre d’information et d’éducation au développement (CIES) et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) organisent, vendredi 4 mai 2018, une cérémonie de remise des certificats au profit des participants à la formation des formateurs et des opérateurs des services en médiation linguistique-interculturelle (MLC) ainsi qu’aux animateurs parmi les opérateurs sociaux des organisations de la société civile (OSC).

Cofinancée par l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) et réalisée avec la collaboration de l’Organisation internationale pour les migrations dans le cadre de son projet MRRM (RDPP-NA) financé par l’Union européenne, cette initiative a été lancée le 23 avril 2018 et sera clôturée le 4 courant.

Les ateliers en médiation linguistique-interculturelle ont pour objectif de répondre aux besoins des ressources (institutions, associations qui traitent la migration dans toutes ses composantes) et des étudiants eux-mêmes et de partager l’expérience migratoire en comblant le faible niveau d’expérience sur le “nouveau territoire d’accueil” qui doit être résolu progressivement en produisant la stabilité.

Il s’agit aussi de stimuler la croissance du réseau de services pour jouer un rôle social avec un impact positif sur le territoire local et de créer de nouvelles opportunités répondant aux nouveaux horizons émergents.

Durant ces deux semaines de formation, les participants avaient pour tâche d’élaborer et de mettre en œuvre une campagne d’information et de sensibilisation sur la migration et l’inclusion socio-économique, utilisant, ainsi, différents supports et techniques de communication qu’ils ont acquis tout au long de cette session.

Les participants à la formation des formateurs et des opérateurs des services en médiation linguistique-interculturelle (MLC) auront un deuxième cycle de formation à la fin du mois de juin prochain.