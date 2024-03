Une cérémonie de remise de diplômes au profit de 85 entrepreneurs et professionnels de la santé, ayant participé à des sessions de formation sur l’entrepreneuriat dans le domaine des technologies de la santé, s’est déroulée ce week-end à la Faculté de Médecine de Monastir.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le doyen de la Faculté de Médecine de Monastir, Charfeddine Amri, a souligné l’importance de la collaboration entre les professionnels de la santé et les ingénieurs, en général, et les informaticiens, en particulier. Il a rappelé la création depuis trois ans d’un cursus étudiant entrepreneur à la Faculté de Médecine de Monastir.

Le doyen a, dans ce sens, insisté sur l’importance de la collaboration entre les étudiants des écoles d’ingénieurs et ceux des instituts supérieurs d’informatique et les techniciens de santé et les experts en technologie.

De son côté, Haroun Ouanes, représentant de l’association “Jeunes Leaders”, a expliqué que l’objectif de ces formations est de porter à la connaissance des professionnels de la santé et des jeunes entrepreneurs en technologies de la santé les dernières nouveautés en la matière, surtout face aux multiples opportunités qui se présentent à eux dans le domaine des technologies de la santé et qui pourraient hisser la Tunisie au rang des pays avancés.

Il a, cependant, évoqué les problèmes juridiques auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs dans les domaines des technologies de la santé en lien surtout avec les données de santé, appelant à développer le cadre juridique et à l’adapter aux nouvelles exigences.

Les sessions de formation post-universitaires se sont déroulées de janvier à mars 2024 et attiré 350 participants.

“HealCare Novation” est une initiative mise en oeuvre suite à une collaboration entre le programme d’incubation “Bio and Tech”, impulsé par l’association “Jeunes Leaders” dans le cadre du projet DEAL intégré au programme Flywheel de Startup Tunisia par Smart Capital en partenariat avec la Banque mondiale, la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) et la CD.

La première formation, un Master-Class axé sur le parcours d’accompagnemement de startups en technologie de santé, a porté sur le développement de l’esprit entrepreunarial, l’étude de marché, la communication et la présentation du projet aux investisseurs, les modèles économiques et les stratégies de financement, ainsi que la gouvernance de lancement de startups.

La deuxième formation était axée notamment sur le certificat de compétences en entrepreneuriat dans le domaine des technologies de la santé.

Les sessions de formation ont aussi porté sur la collaboration entre les startups et les établissements de soins de santé en Tunisie, l’importance de l’environnement entrepreneurial pour les startups exerçant dans le domaine des technologies de la santé en Tunisie et l’investissement et le financement dans les technologies de la santé en Tunisie.