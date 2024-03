Le secrétaire général de la fédération générale du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Habib Hazami, a déclaré, samedi, que le secteur textile en Tunisie est en voie de disparition.

Dans une déclaration à la TAP en marge d’un atelier de travail pour évaluer l’activité de la fédération à Monastir, Hazami a ajouté que le secteur textile compte, aujourd’hui, 70 entreprises, seulement, contre plus de 200 entreprises auparavant.

Il a indiqué que le secteur textile (tissage et finition) ne représente que 15 pour cent du secteur textile et habillement, qui compte 1.700 entreprises actives dans le secteur textile et habillement.

Evoquant les difficultés auxquelles le secteur est exposé, il a fait savoir que certaines entreprises spécialisées en textile importent du tissu fini de Taiwan dans le cadre de ce qu’il considère comme une “contrebande légalisée”, pour ensuite le faire passer dans une machine de polissage et directement à la découpe, tandis que les autres entreprises effectuent divers processus tels que le lavage, la teinture et le polissage et se retrouvent, par conséquent, perdantes.

Il a indiqué que la Tunisie importe annuellement plus de 100 millions de mètres de tissu, alors que seulement 20 millions de mètres de tissu suffisent pour relancer les entreprises du secteur textile et finissage et les sauver de la faillite, appelant à favoriser les entreprises nationales lors de l’attribution des marchés publics, notamment les appels d’offre relatifs à la fabrication d’uniformes militaires et d’uniformes pour les policiers.

Concernant l’activité de la fédération, Hazami a souligné que les efforts seront axés sur la revendication de la justice fiscale.