La balance commerciale du secteur textile-habillement a enregistré, à fin novembre 2023, une amélioration de 13,2 points, par rapport à la même période de 2022, passant de 115,7%, à 128,9%, selon la lettre économique du Centre Technique du Textile (CETTEX) publiée vendredi.

Les exportations du secteur TH ont connu une hausse de 6,89%, par rapport à fin novembre 2022, pour atteindre 8847,51 millions de dinars. En euro, ces exportations ont progressé de 4,45%, à 2649,4 millions d’euros. Toutefois, en volume, les exportations du secteur ont baissé de 2,77%, à 157512,21 tonnes. Pour la filière habillement, les exportations nationales ont progressé de 7,55% pour s’établir à 7483,93 MD.

Il en est de même pour la filière textile qui a marqué une hausse de ses exportations de 3,42%, pour se situer à 1363,58 MD. Les rubriques ” Linge de maison ” et “autres produits textiles” sont parmi les produits qui ont enregistré des hausses, respectivement de +7,23% et de +12,77% en dinars. En valeur, les exportations textiles de la Tunisie sont en hausse pour la France (+2,41%), l’Italie (+13,75%), les Pays Bas (+2,90%) et la Slovaquie (+118,40%).

Quant aux importations du secteur TH, elles ont régressé de 4,08 % pour se situer à 6861,91 MD. En euro, ces importations ont chuté de 6,30% à 2054,38 millions d’euros.

Concernant les importations TH réalisées sous le régime suspensif (RS), les importations de fibres ont baissé de 26,10% en dinars et de 48,81% en poids. L’Italie, premier fournisseur de ce produit, a enregistré une baisse de 8,43% en dinars, alors que la Chine marque une hausse de 64,01% en dinars.

Pour ce qui est des importations de fils, elles ont baissé de 16,46% en dinars. L’Italie, en tête des fournisseurs de fils, marque une hausse de 1,57% en dinars, alors que la Turquie, classée second fournisseur, a baissé ses exportations de ce produit vers la Tunisie de 26,33% en dinars.

Concernant les importations TH réalisées hors régime suspensif (HRS) et destinées au marché local, le CETTEX indique que les importations de fibres ont régressé de 33,19% en dinars. La Turquie repasse en position de premier fournisseur avec une forte croissance de 135% en valeur, suivie du Bangladesh, second fournisseur (-66,05% en valeur et -51,53% en poids).Les importations de fils ont augmenté de 7,66% en dinars.

L’Inde a augmenté ses ventes en valeur vers la Tunisie de 5,20%, suivie par les Etats unis (+84%). La Turquie a été en légère baisse (- 0,64%).

Pour ce qui est des importations de vêtements, elles ont chuté de 10,86% en dinars. Près de 25% de ces importations sont en provenance de Turquie, mais ont enregistré une baisse importante de 17,96% en dinars.

Toutefois, les achats de vêtements en provenance du Bangladesh et du Maroc sont en croissance respectivement de 68,78% et de 53,29%.

D’autre part, les importations de tissus ont diminué de 7,25% en dinars. La Chine a augmenté ses ventes de 13,47%, talonnée par la Turquie qui a baissé ses ventes de 17,34% en dinars puis l’Italie ( -16,56% en dinars).