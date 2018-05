Le ministère de l’Industrie vient de lancer un appel aux associations actives dans le secteur des industries extractives à participer à une réunion qui se tiendra le 26 mai 2018, pour élire leurs représentants au sein du Groupe de travail multipartite pour l’application de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Dans un communiqué publié jeudi 3 mai, le ministère précise que l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), qui sera chargée de superviser l’opération de vote, publiera les conditions de participation à ces élections.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’Etat tunisien, et visant à concrétiser le 2ème plan d’action de l’initiative OGP (Open Government Partnership) couvrant la période 2016/2018, et notamment le premier engagement relatif à l’adhésion de la Tunisie à l’ITIE, précise la même source.

Le Groupe de travail pour l’amélioration de la transparence et de la gouvernance du secteur des industries extractives est composé de représentants du gouvernement, des entreprises (publiques et privées) et de membres de la société civile.

Il est coprésidé par la ministre de l’Industrie et des PME et le président de la Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement, à l’ARP (Assemblée des représentants du peuple).

Il a pour objectif principal de diriger la publication de rapports visant à offrir une évaluation indépendante des recettes et des paiements versés par les opérateurs dans le secteur des industries extractives.