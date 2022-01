Le développement des activités des laboratoires physique, chimique et de santé sécurité du consommateur a fait l’objet d’une convention de partenariat qui a été signée jeudi 27 janvier 2022 entre le Centre technique du textile (CETTEX) et le Centre testing international (CTI).

Cette convention va également favoriser le transfert de compétences nécessaires au développement à l’international, a fait savoir le CETTEX, ajoutant que cette coopération tuniso-chinoise entre les deux centres va donner naissance à une nouvelle dynamique qualitative.

En effet, l’accord en question intègre des actions d’accompagnement technique, d’échange d’expériences et de capitalisation des connaissances à travers la mutualisation des moyens communs et la création de synergie.

Cela permettra de répondre aux exigences des marchés internationaux dans une approche de collaboration gagnant-gagnant, souligne le CETTEX.

A noter que le CTI, société basée à Shenzhen en Chine, fournit des services de test, d’inspection, de certification et des solutions uniques pour un large éventail d’industries. Fondé en 2003, il dispose d’un réseau de plus de 150 laboratoires dans plus de 70 sites à travers le monde.