Une convention de partenariat a été signée, lundi, entre le Centre Technique du Textile et le Centre de Formation Interentreprises de Textile (CFI-Sfax), pour accompagner la future génération de professionnels du textile et contribuer au développement du secteur en Tunisie, a fait savoir le CETTEX.

Ce partenariat stratégique “ouvre de nouvelles perspectives aux étudiants et aux jeunes diplômés tunisiens du secteur textile et habillement, en rehaussant leurs connaissances et en développant leur savoir-faire à travers une collaboration renforcée entre les deux institutions”, selon le CETTEX,

Les domaines clés de cette coopération incluent la formation et le développement des compétences pour les apprenants, l’accès aux laboratoires du CETTEX pour découvrir les tests et les analyses, la participation à des événements pour renforcer la visibilité et les échanges ainsi que la participation mutuelle à des projets pour innover et répondre aux défis du secteur.