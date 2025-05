Le Centre Technique du Textile (CETTEX), le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) et l’entreprise industrielle textile ont mené un projet de recherche, de développement et d’innovation qui a abouti à une invention majeure. Il s’agit d’un procédé de traitement électrochimique hybride et recyclage intégral des eaux usées du secteur textile.

D’après un communiqué, publié jeudi, par le Cettex, ce procédé innovant se distingue par son efficacité sans ajout de produits chimiques, par l’absence de sous-produits nécessitant un traitement additionnel, et par une performance de dépollution remarquable.

L’objectif de cette innovation consiste à transformer un flux polluant en une ressource précieuse pour l’industrie. Selon le CETTEX, il s’agit d’une “avancée significative pour la durabilité et l’innovation dans le secteur textile (moins polluante, économe en eau et respectueuse de l’environnement). Le Centre a annoncé avoir obtenu avec le CERTE, un brevet en copropriété pour cette invention, offrant une solution concrète pour la réutilisation des eaux usées dans le processus de teinture.