Une convention de partenariat visant à renforcer la recherche et développement dans le secteur textile a été signée, le 6 janvier 2025, entre le Centre technique du textile (Cettex) et Altutex International, a fait savoir, mercredi, le Cettex.

Altutex International fait partie du groupe tunisien Altutex, spécialisé dans la production d’articles de prêt-à-porter et dont l’activité est orientée totalement à l’exportation pour des clients de renommée internationale.

Cette convention a pour objectif de favoriser l’innovation dans le secteur textile. Elle prévoit le développement de projets de recherche communs et le transfert de compétences et de connaissances entre les deux entités. De plus, cette initiative vise à encourager les jeunes talents à s’impliquer activement et à partager leurs savoir-faire au sein de ce secteur dynamique.

Renforcement des capacités des entreprises face aux crises

Toujours dans le cadre de son soutien aux entreprises, le Cettex a aussi annoncé avoir accompagné 30 PME tunisiennes pour renforcer leurs capacités face aux crises et aux défis économiques dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Appuis de la Gestion des Crises pour les PME ’s en Tunisie » (AGC).

Cet accompagnement a été réalisé à travers des formations pratiques et une assistance technique personnalisée fournie par les formateurs du CETTEX.

Ce programme a permis aux entreprises bénéficiaires d’obtenir des résultats intéressants en termes d’amélioration de l’organisation interne, de communication entre les équipes de travail et de réduction des risques au travail. Il leur a également aidées à adopter des pratiques plus efficaces qui leur ont généré des gains importants en termes de production et d’économies de ressources.

Le projet AGC fait partie d’une collaboration entre le programme SCORE Tunisie, mis en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et le projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi-CQE», financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union Européenne (UE) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.