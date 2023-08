L’investissement déclaré dans le secteur industriel a enregistré, à fin juillet 2023, une augmentation de 25,6 % par rapport à la même période de l’année 2022, atteignant le montant de 1487,7 millions de dinars (MD), selon le bulletin de conjoncture pour le mois de juillet 2023, publié, vendredi, par l’APII.

Le nombre de projets déclarés a progressé de 7,3%, à 1814, à fin juillet 2023. Ces projets permettront la création de 25424 postes d’emplois.

Du 1er janvier au 31 juillet 2023, les secteurs qui ont connu des augmentations aux niveaux des investissements déclarés sont les industries agroalimentaire (+6,9%), les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+231,3%), les industries chimiques (+125,8%), les industries du textile et de l’habillement (+93%) et les industries diverses (+11%).

L’APII a souligné dans son bulletin que 55% des investissements déclarés, durant les sept premiers mois 2023, sont dans le cadre des projets de création.

Ils ont progressé de 40,9% pour se situer à 815,7 MD. Les investissements déclarés dans le cadre des projets autres que création (extension, renouvellement de matériel,) ont atteint 671,9 MD. Le nombre de ce type de projets a augmenté de 10,9% et les emplois y afférents ont atteint 10725 postes. Pour les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices, ils ont enregistré, à fin juillet 2023, une hausse de 21% atteignant 628,2 MD.

Les industries dont la production est orientée vers le marché local ont enregistré une augmentation de 29.1%, en passant de 665.7 MD à 859.5 MD lors des sept premiers mois de l’année 2023. Selon la même source, les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat sont passés de 452,1 MD, durant les sept premiers mois de l’année 2022 à 331,2 MD, durant la même période de l’année 2023.

Le nombre de projet de ce type d’investissement a enregistré ainsi, une augmentation de 13,4%.

Pour l’investissement déclaré dans les zones de développement régional, il a connu une progression de 36,8% pour atteindre 699,5 MD.