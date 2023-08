Le déficit de la balance commerciale du secteur industriel a enregistré une amélioration, au cours des sept premiers mois de l’année 2023, pour atteindre une valeur de 1985,3 millions de dinars (MD), contre un déficit de 5769,4 MD, enregistré au cours de la même période 2022, selon le bulletin de conjoncture pour le mois de juillet 2023, publié, vendredi, par l’APII.

Cette amélioration du déficit est expliquée, essentiellement, par la hausse des exportations du secteur industriel de 15,1% pour se situer à 33081,2 MD.

Quant aux exportations industrielles, elles ont évolué mais à un rythme moins important (1,6%) atteignant 35066,6 MD.

L’APII a fait état de l’accroissement des exportations de plusieurs secteurs dont essentiellement, le textile-habillement (20,5%), des industries Agroalimentaires (20,4%), et des industries mécaniques et électriques (19,4%). En revanche les exportations du secteur des industries chimiques ont enregistré une baisse de 4,6%.

Quant aux importations, le secteur des industries Agroalimentaires a enregistré, à fin juillet 2023, la valeur d’importation la plus élevée, à hauteur de 2442,6 milliards de dinars, en hausse de 15,9% par rapport à la même période 2022.

Idem, pour les secteurs du textile habillement et des Industries mécaniques et électriques, dont les importations ont augmenté respectivement de 6,2% (à 842,1 MD) et de 4,4% (17881,5 MD), alors que les importations du secteur des industries chimiques ont connu une baisse de 11,2%, à 5227,2 MD.