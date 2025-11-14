Le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri, a souligné la nécessité de soutenir la présence des ambassades tunisiennes dans les pays africains et d’augmenter leur nombre.

Dans une interview réalisée au studio de l’agence TAP, Jaziri a également insisté sur la nécessité de participer au plus haut niveau aux principaux forums et grands événements économiques en Afrique,d’où l’importance de faciliter l’entrée de la Tunisie sur les marchés africains.

Sur un autre plan, le responsable a évoqué les secteurs prometteurs sur le marché africain. “Sur la base de l’expérience du Conseil d’affaires tuniso-africain (qui a organisé plus de 42 missions dans le cadre des missions économiques dans 40 pays africains au cours des dix dernières années), il y a des secteurs prometteurs sur lesquels il faut se focaliser, a-t-il soutenu.

Plusieurs secteurs figurent en tête de liste des priorités, car ils représentent des opportunités d’investissement très demandées sur le marché africain, comme l’éducation,étant donné que la Tunisie peut investir efficacement dans ce domaine en créant des universités et des centres d’enseignement et de formation.

Le secteur de la santé et des services médicaux est également une priorité urgente, permettant aux centres médicaux de s’implanter dans les pays africains.

En plus des projets d’infrastructure indispensables, Jaziri a souligné qu’il existe une forte demande pour des projets de solutions énergétiques et que des investissements peuvent être réalisés dans le domaine des énergies renouvelables.

Il a également signalé l’importance des industries manufacturières, alimentaires et pharmaceutiques et les opportunités d’investissement dans ces secteurs sur le marché africain, en particulier en Afrique subsaharienne.