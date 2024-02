Les Chefs d’entreprises privées s’attendent à une évolution positive du rythme d’investissement durant le premier semestre de 2024 par rapport au deuxième semestre de 2023, selon une enquête d’opinion sur l’investissement dans les industries manufacturières publiée, vendredi, par l’INS.

L’enquête réalisée en novembre 2023, auprès d’un échantillon composé de 1000 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières, montre que le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement dans leurs structures a augmenté à 13% pour le 1er semestre de l’année en cours contre 9% durant le deuxième semestre de l’année écoulée.

Le solde d’opinion est défini comme étant “la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive (augmentation de l’investissement) et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative (baisse de l’investissement)”.

Les secteurs où les chefs d’entreprises ont été les plus optimistes sont ceux des industries diverses (Hausse du solde d’opinion de 0% à 16% entre le 2ème semestre de 2023 et le premier semestre de 2024), des industries chimiques (de 2% à 15%) et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (de 5% à 18%).

En revanche, les chefs d’entreprises ont été moins optimistes sur l’évolution de l’investissement au cours du premier semestre de 2024, dans le secteur des industries mécaniques et électriques (de 21% à 13%). Dans les secteurs des industries du textile, de l’habillement et du cuir et des industries agroalimentaires, le solde d’opinion est resté stable par rapport au dernier semestre de l’année écoulée.

L’enquête de l’INS qui a également recensé les opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement au cours du dernier semestre de 2023, montre que les chefs d’entreprises étaient moins optimistes sur l’évolution de l’investissement au sein de leurs structures au cours de ce semestre. Le solde d’opinion des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’investissement global a baissé à 5% au cours du deuxième semestre de 2023 contre 14% au cours du premier semestre de la même année.

Les opinions les plus pessimistes ont surtout concernés les secteurs des industries mécaniques et électriques (Baisse du solde d’opinion de 36% au cours du premier semestre à 8% au cours du 2ème semestre), des industries diverses (de 3% à -17%) et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (de 14% à 2%).

En revanche, le solde d’opinion des chefs d’entreprises a stagné pour les secteurs des industries du textile-habillement, des industries chimiques et des industries agroalimentaires.