Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, envoyé spécial et porteur d’un message écrit du président Abdelmadjid Tebboune au président Saïed.

Lors de l’entretien, le président Saïed a réitéré l’attachement de la Tunisie à la tradition de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays et sa volonté d’unifier les positions concernant les questions régionales et internationales, notamment au vu de la conjoncture actuelle, indique la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de renforcer la complémentarité entre la Tunisie et l’Algérie et de prévoir de nouveaux mécanismes et méthodes de travail qui répondent aux aspirations des deux peuples frères, dont le développement des régions fontalières et le renforcement de la coopération économique, de l’échange commercial et des investissements dans les deux pays.

Le président Saïed a, en outre, mis en avant la fierté de la Tunisie de son histoire commune avec l’Algérie et sa conviction inébranlable en l’unité du destin et l’avenir commun entre les deux peuples frères, soulignant la solidité des liens de fraternité sincère et les relations de partenariat privilégié établies entre les deux pays dans tous les domaines.

Et de réaffirmer la volonté de la Tunisie de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

Le chef de l’Etat a, sur un autre plan, rappelé le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien dans son combat pour établir un Etat indépendant sur tout le territoire palestinien.

Pour sa part, l’émissaire algérien a déclaré, à l’issue de l’entrevue, que le message écrit qu’il a remis au président Kaïs Saïed du président Tebboune “reflète la détermination de maintenir une communication continue dans le cadre des efforts immuables des deux présidents visant à développer les relations tuniso-algériennes au service des intérêts des deux pays, de la région et des pays voisins”.

Le ministre algérien a, par ailleurs, expliqué que sa visite intervient dans le cadre d’une dynamique positive et ciblée que connaissent les relations entre la Tunisie et l’Algérie, notamment après la tenue, en octobre dernier, de la commission mixte tuniso-algérienne, qui ont permis d’impulser de nouveaux domaines de coopération bilatérale, et quatre jours après la tenue de la première session de la commission bilatérale chargée du développement et de la promotion des zones frontalières.

“Cela représente un des aspects les plus importants de la coopération bilatérale”, a-t-il dit.

Selon Attaf, cette visite intervient également dans le cadre du “renforcement du consensus politique commun dans le but d’influer de manière positive et efficace sur les développements régionaux et internationaux, unifier les positions des deux pays et intensifier les efforts pour mobiliser le soutien à la cause palestinienne”.