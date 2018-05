Le Jury des Trophées d’African Banker vient de communiquer la liste des nominés pour 2018. Elle reflète une autre année solide dans le secteur bancaire africain, portée par l’innovation et la résilience des marchés.

Les nominés pour les Trophées African Banker 2018 ont été sélectionnés par les membres du jury du magazine financier panafricain.. La liste des finalistes de cette année comprend des banques du Maroc, du Nigeria et du Kenya qui ont une large empreinte à travers le continent, Ecobank, Standard Bank et Standard Chartered sont présents dans plusieurs catégories.

La cérémonie des remise des Trophées qui est organisée par African Banker Magazine, se tiendra à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) du 21 au 25 mai 2018 à Busan, en Corée du Sud. Les heureux gagnants sélectionnés par un jury indépendant de banquiers, financiers et chefs d’entreprise, seront annoncés lors de la cérémonie des African Banker Awards qui aura lieu le soir du mercredi 22 mai.

Omar Ben Yedder, éiteur et directeur général du Groupe IC Publications qui publie African Banker a rappelé la qualité des candidatures reçues cette année.”McKinsey a publié un rapport très positif sur le secteur bancaire en Afrique qui confirme que le marché bancaire dans le continent est parmi les plus prometteurs dans le monde. Les candidatures ont été très nombreuses ce qui démontre une compétitivité croissante parmi les institutions financières. Il y a eu une affluence de candidatures dans toutes les catégories. L’innovation est le maître mot parmi les banquiers. Les entrées de cette année reflètent le rôle transformateur de la technologie fintech et blockchain ainsi que du mobile banking. La très haute qualité des candidatures et la sophistication des solutions présentées reflètent un secteur robuste en pleine évolution.”

La cérémonie des remise des prix est organisée sous le haut patronage de la Banque Africaine de Développement. Elle est sponsorisée par African Guarantee Fund, Banco Nacional de Investimento (BNI), Groupe Crédit Agricole du Maroc et la Bank of Industry. Le dîner de gala et la remise des prix auront lieu au Paradise Hotel de Busan. Le cocktail de bienvenue sera offert comme chaque année par Ecobank.

Liste des nominées:

Banquier Africain de l’année:

– Mohamed El Kettani – Attijariwafa Bank, Maroc

– James Mwangi – Equity Group Holdings Plc, Kenya

– Joshua Oigara – KCB, Kenya

– Segun Agbaje – Guaranty Trust Bank, Nigéria

Banque Africaine de l’année

– Attijariwafa Bank, Maroc

– Equity Group Holdings, Kenya

– Guaranty Trust Bank, Nigéria

– The Mauritius Commercial Bank, Mauritius

– Standard Chartered

Banque de Détail de l’année

– Barclays, Zambia

– Ecobank

– KCB, Kenya

– Millennium BIM, Mozambique

– SBM Holdings, Mauritius

Banque d’Investissement de l’année

– Barclays Africa Group

– Exotix

– FNBQuest Merchant Bank, Nigéria

– Standard Bank

– Standard Chartered

Trophée pour I’Inclusion Financière:

– Fourth Generation Capital Limited, Kenya

– Groupe Crédit Agricole du Maroc, Maroc

– Baobab Group, France

– Equity Group, Kenya

– JUMO World, South Africa

Banque Novatrice de l’année

– Agricultural Finance Corporation, Kenya

– Ubuntu Coin

– Banque Nationale pour le Développement Economique, Sénégal

– Ecobank

– SBM Holdings, Mauritius

Banque Socialement Responsable de l’année

– Barclays Bank, Zambia

– BMCE Bank of Africa, Maroc

– Equity Group, Kenya

– First Bank of Nigeria, Nigéria

– KCB Group, Kenya

– Standard Chartered Bank Kenya, Kenya

Deal de l’année – Capital

– ADES IPO – EFG Hermes, Egypte

– First Rand Acquisition of Aldermore PLC – Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

– GAPCO sale to Total – Standard Chartered, Afrique du Sud

– Long4Life IPO – Standard Bank, Afrique du Sud

– Steinhoff Africa Retail Listing – Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

– Vodacom Tanzania IPO – National Bank of Commerce and Absa CIB, Tanzanie

Deal de l’année – Dette

– $300m Diaspora Bond – Standard Bank/FBNQuest Merchant Bank, Nigéria

– $540 First Rand Asia Focused syndication – Standard Chartered

– Cape Town Green Bond – RMB, Afrique du Sud

– Dufil Prima Foods – Standard Bank, Afrique du Sud

– Nokeng Fluorspar – Fieldstone, Afrique du Sud

– Viathan – Renaissance Capital, Nigeria

Deal de l’année – Infrastructures

– Nigeria Infrastructure Debt Fund – Chapel Hill Denham, Nigéria

– Nacala Railway and Port Corridor – Standard Bank SA / RMB, Afrique du Sud

– FIRST – Rand Merchant Bank, Afrique du Sud

– AEE Power Project – RMB, Namibie

D’autres Trophées consacreront les Banques Régionales de l’année en Afrique du Nord, de l’Ouest, du Sud et de l’Est. ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale de l’année, le Ministre des Finances de l’année et le Banquier dont la carrière a été exemplaire.