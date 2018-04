Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables a donné, lundi 30 avril, son accord de principe pour 10 projets privés de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Le ministère précise, sur sa page Facebook, qu’il s’agit de 6 projets de production de 10 mégawatts et de 4 projets de production de 1 mégawatt, lesquels s’inscrivent dans le cadre de la première phase de l’appel à projets pour la production d’électricité à partir d’énergie renouvelables.

A rappeler que le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait annoncé, lors de la conférence nationale sur “l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique” tenue les 5 et 6 avril 2018 à Tunis, le lancement de 10 projets de production d’électricité à partir d’énergie solaire, destinés au secteur privé, d’un coût total de 200 millions de dinars.

Lors de la cérémonie de remise des certificats d’approbation, le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour a souligné la nécessité de “faire réussir ces projets et de les réaliser dans les délais fixés”, affirmant “la disposition du ministère et de toutes ses structures à fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires aux investisseurs concernés”.