Des études sur l’utilisation de l’homéopathie en tant que méthode thérapeutique pour le traitement de maladies aigues et chroniques ont été présentées, Samedi à Tunis, dans le cadre du 5ème Congrès National d’Homéopathie, organisé par la Société Tunisienne d’Homéopathie (STH).

Ce congrès, qui se tient tous les deux ans, est une occasion pour les médecins homéopathes d’échanger leurs expertises, prendre connaissance des nouveautés dans ce domaine et contribuer à l’amélioration des recherches afin de servir les patients, a souligné Dr. Slim Abdelmoula, président de la STH.

Présentant, dans le cadre de ce congrès, une étude sur l’utilisation de l’homéopathie en tant que solution incontournable pour le traitement de la récidive d’Herpès, Dr. Tarek Belkhir, médecin dentiste de la santé publique à Siliana, a confirmé que l’homéopathie offre des médicaments efficaces et un traitement définitif sans effets secondaires. L’herpès labial est une infection causée par un virus (le virus de l’herpès simplex de type 1 (VHS-1)) qui se manifeste par l’apparition d’un bouquet de vésicules autour des lèvres, a t-il expliqué.

“Notre étude a porté sur un échantillon de 18 élèves et étudiants, âgés de 5 à 25 ans, atteints d’Herpès labial et s’étale sur deux ans”, a-t-il expliqué, soulignant qu’il s’agit d’une expérience pionnière en Tunisie. L’homéopathie peut s’avérer très utile surtout pour le traitement des enfants et des nouveau-nés atteints d’Herpès, a-t-il assuré, soulignant le coût abordable de ce traitement.

L’homéopathie est, selon Dr. Anis Bamri, secrétaire général de la STH, une compétence médicale reconnue par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Cette discipline thérapeutique permet de traiter des patients à la recherche de solutions thérapeutiques efficaces et naturelles, a-t-il précisé. L’homéopathie est une méthode thérapeutique utilisant des médicaments à base de substances minérales, végétales ou animales, sans effets indésirables ni limite d’âge, a-t-il indiqué.

Parmi les avantages de l’homéopathie figurent notamment l’efficacité thérapeutique, l’intérêt dans la prévention de certaines maladies, outre l’association possible avec d’autres médicaments. L’homéopathie traite la plupart des maladies aigues et chroniques, dont les maladies cutanées, rhumatismales, maladies neuropsychiques (migraine, trouble du comportement de l’enfant, troubles anxieux, maladie d’Alzheimer) et troubles liés à la grossesse.

En Tunisie, environ 1500 médecins sont formés en homéopathie et intègrent les médicaments homéopathiques dans leur pratique. Les patients ayant choisi de se faire traités par l’homéopathie sont de plus en plus nombreux.

Le 4ème Congrès National d’Homéopathie, qui s’est déroulé en avril 2016 à Tunis, avait, également, porté sur la multitude de possibilités thérapeutiques qu’offre l’homéopathie, ainsi que sa capacité à venir concrètement à bout de nombreuses pathologies.