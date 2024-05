Une délégation du Secrétariat du COMESA (Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe) et des représentants du Bureau consultatif mandaté par l’organisation ont entamé, lundi, des discussions en Tunisie pour la préparation d’une étude sur la réalisation d’un projet régional d’écosystème du cloud en Afrique (projet Africa Cloud Ecosystem).

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, a présidé au siège du ministère la séance de travail inaugurale avec la délégation “Comesa”, en visite en Tunisie, quatrième étape de cette mission, jusqu’au 10 mai 2024.

Ce projet vise à instaurer un système numérique unifié qui profite aux pays africains adhérents et contribue au développement des services dans les domaines de l’éducation numérique, de la santé numérique, de l’agriculture intelligente et autres.

Au cours de la réunion, la délégation a examiné le cadre et les objectifs du projet, qui ciblaient initialement 10 pays africains, dont la Tunisie, l’Égypte, l’Éthiopie, la Zambie et l’Ouganda.

L’équipe du COMESA effectuera un certain nombre de visites sur le terrain dans les centres de données publics relevant des ministères, les structures publiques et les centres de données privés, pilotés par les opérateurs de réseaux de télécommunications et les sociétés de services d’informatique spécialisés.

Ben Neji, qui a souligné la volonté de son département de fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires au succès de cette mission, a passé en revue les projets en cours de réalisation, en Tunisie dans le domaine du cloud computing, par lesquels le gouvernement et les services nationaux d’informatique en cloud ont bénéficié d’un label de fournisseurs des services du cloud computing.

La Tunisie a achevé le processus de ratification d’un accord avec le COMESA sur l’accueil de toutes les réunions, ateliers et activités du COMESA sur son territoire.

Le texte de la ratification de la Convention a été publié dans le Journal Officiel no 52 de l’année 2024 (JORT) dans le cadre du décret présidentiel no 204 de l’année 2024 en date du 23 avril 2024.

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, lors d’une séance plénière tenue le 21 février 2024, un projet de loi organique sur l’approbation de l’Accord portant accueil par la Tunisie de réunions, d’ateliers et d’activités du Comesa.