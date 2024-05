Quant à la saison d’exportation des agrumes, qui touche à sa fin, les quantités exportées, selon les données du Groupement Interprofessionnel des Fruits, ont atteint jusqu’au 2 mai, les 8493 tonnes pour une valeur de 29,4 millions de dinars contre 7614 tonnes pour une valeur de 25.5 millions de dinars la saison précédente, enregistrant ainsi une évolution positive consécutive de 11,5% en termes de quantités et de 15,2% en termes de valeur.

La variété des oranges maltaises a représenté environ 96% du total des quantités d’agrumes exportées, suivi par le clémentinier avec 1,7%.

En termes de répartition géographique, le marché français a attiré la plus grande part des exportations d’agrumes avec plus de 90%, suivi par le marché libyen avec 7,3% et les marchés du Golfe avec 2%.