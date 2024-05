Le centre d’art “B7L9- Art Station” a annoncé la prolongation des délais de candidature de l’appel à participation à la programmation musicale de MÄA ELMOGHREB 2024, destiné aux musiciens de tous genres musicaux confondus.

Initialement fixé au 5 mai, la date limite de dépôt des candidatures pour cette quatrième édition de MÄA ELMOGHREB est prolongée au 15 mai 2024.

Les artistes sont appelés à participer en envoyant leurs dossiers artistiques par courriel à l’adresse : opencall@klf.tn (avec mention du nom, prénom et candidature programmation musicale MÄA ELMOGHREB 2024).

De plus amples informations sont disponibles sur le site de la ‘Fondation Kamel Lazaar pour l’art et la culture’ qui finance ce projet et accompagne les artistes sur la scène culturelle de la région MENA à travers divers programmes artistiques.

La station artistique “B7L9” de la Fondation Kamel Lazaar est située à Bhar Lazreg, dans la banlieue de Tunis. Ce centre d’art offre un programme annuel complet de manifestations artistiques et culturelles accessibles gratuitement à tous.

Les artistes qui souhaitent participer doivent notamment présenter leur propre production musicale. Les reprises ne sont pas acceptées.

Chaque artiste doit avoir un répertoire qui lui permet d’assurer un minimum de 30mn de live. S’il s’agit d’un ensemble/groupe, un seul artiste peut postuler au nom de tous.

Les projets retenus seront choisis par une commission de sélection présidée par la direction artistique du pôle musique du B7L9. La qualité artistique du projet est le seul et unique critère de sélection.

MÄA ELMOGHREB est un projet dédié à la promotion de la scène musicale émergente, visant à offrir aux artistes en début de carrière une plateforme de performance pour présenter leurs projets au public.

Au cours des trois dernières éditions, MÄA ELMOGHREB a été le catalyseur de l’émergence de nouveaux talents, offrant un tremplin pour des carrières en pleine évolution. L’objectif est également de présenter au public du B7L9 de nouveaux artistes et des projets artistiques innovants.