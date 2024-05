La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE) viennent de signer un accord de partenariat en vue de bénéficier de la mise en réseau et de la synergie de leurs structures, compétences et activités afin de mieux servir les thématiques communes, appuyer l’entreprise, l’investissement et l’initiative privée.

L’objectif est de développer le tissu économique et social du pays, et de promouvoir l’éducation, l’innovation, l’inclusion, le développement régional, et la responsabilité sociétale des entreprises, d’après un communiqué, publié vendredi, par la CONECT.

Les deux parties se sont engagées aussi, à mobiliser la communauté des tunisiens à l’étranger afin de mettre en avant leurs compétences, renforcer leurs liens économiques, sociaux et culturels avec la Tunisie, et capitaliser sur leurs réseaux et leurs présences, dans le but de promouvoir l’attractivité de la Tunisie pour les investissements, le rayonnement de son économie, de ses entreprises et de ses talents à l’international.

Un plan d’actions sera élaboré, ainsi, par les structures des deux partenaires, en Tunisie et à l’étranger, et des groupes de travail seront mis en place, en vue de réaliser les objectifs escomptés.

Par ailleurs, la CONECT sera associée en tant que partenaire institutionnel de l’ATUGE au Diaspora Summer Networking prévu le 31 Juillet et au Tunisia Global Forum de Tunis prévu le du 23 Juillet.

De même, les deux partenaires comptent organiser en collaboration avec d’autres partenaires locaux et dans le cadre du Mois de la Diaspora du 15 Juillet au 15 Août, des évènements de réseautage dans les différentes régions du pays pour favoriser l’implication de la Diaspora dans le développement économique et le développement de l’écosystème entrepreneurial dans les régions.

De son côté, l’ATUGE appuiera les missions économiques de la CONECT Internationale grâce à un réseautage important entre les délégations tunisiennes et la diaspora, et ce, à travers l’alliance WATT (World Alliance of Tunisian Talents), dont elle est membre co-fondateur.

L’ATUGE contribuera également aux programmes phares de la CONECT, notamment la Conférence RSE et les enquêtes de Miqyes.