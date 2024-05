« Chaque année je dois m’absenter deux mois en hiver car à force de sortir, tôt le matin, dans le froid, je finis systématiquement par tomber malade » Ahlem – Elève en 6ème année primaire à Makther – Gouvernorat de Siliana

112 000 écoliers vivent à plus de 6 km de l’école la plus proche sans moyen de transport. Les écoliers âgés de 6 à 12 ans sont obligés de parcourir en moyenne 1 à 14 kilomètres à pied.

Leurs absences cumulées équivalent à une année scolaire perdue par cycle d’études de six ans.

2723 sur 4500 écoles primaires (60%) sont dans des zones rurales dispersées,

Les statistiques du Ministère de l’Education Tunisien évalue à plus de 100.000 le nombre d’élèves qui abandonnent (drop-out) l’école chaque année.

Le transport pour une inclusion sociale

Engagée en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances pour tous les enfants, La BTE et l’Association AlMadaniya ont signé une convention de partenariat portant sur la lutte contre l’abandon scolaire, à travers le programme « FATMA » et ce, le jeudi 16 mai 2024. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale et de développement durable de la BTE

Le programme consiste à mettre à la disposition des enfants des zones rurales éloignées un transport sécurisé leur permettant d’accéder à leurs écoles qui sont souvent situées à plusieurs kilomètres de leurs lieux d’habitation dans les gouvernorats de Jandouba, Beja et Kairouan.

Le programme Fatma permet de garantir un déplacement sûr et fiable, notamment pour les élèves qui doivent traverser des zones dangereuses ou risquées pour se rendre à l’école ainsi qu’en cas de conditions climatiques difficiles. Il permet également d’améliorer leurs résultats scolaires en garantissant une meilleure assiduité et une présence plus confortable à tous leurs cours.

La NEO BTE pour une inclusion financière

Dans le cadre de ce partenariat et afin de garantir une meilleure inclusion financière, le virement mensuel au profit des transporteurs se fera dans des comptes bancaires ouverts dans les guichets de la BTE ou des WALLETS à travers l’agence virtuelle NEO BTE.