A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains, célébrée le 05 mai de chaque année, une manifestation de sensibilisation du grand public a été organisée ce lundi à l’hôpital universitaire Charles Nicolle à Tunis à l’initiative du comité de prévention et de contrôle des infections, l’équipe hospitalière de prévention et de contrôle des infections et l’association Charles Nicolle pour la promotion de la rénovation médicale.

A cet effet, une tente a été installée à l’entrée principale de l’hôpital qui accueille quotidiennement des centaines de personnes, pour les informer des bienfaits du lavage des mains et de l’importance de leur hygiène dans la prévention des maladies.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de l’évènement, Alia Jebri, cheffe de l’équipe hospitalière de prévention et de contrôle des infections a souligné que cette manifestation vise à sensibiliser les citoyens à l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention de tous les virus mettant l’accent sur la nécessité d’utiliser le gel hydroalcoolique pour éviter toute éventuelle contamination par le toucher.

Dans ce contexte, elle a indiqué que toutes les personnes qui entrent à l’hôpital ou à n’importe quel établissement de soin, doivent bien se laver les mains et utiliser impérativement le gel hydroalcoolique pour éviter la propagation des virus en milieu hospitalier.