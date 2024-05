L’association tunisienne de la santé reproductive à Tataouine, a organisé, hier soir mardi, l’atelier de clôture du projet ”Sehaty 2”, qui s’est prolongé sur une année.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la chargée du projet dans la région, Shaima Mzoughi, a souligné que le programme financé par l’Union européenne à travers l’organisation de Médecins du Monde, vise à améliorer et rapprocher les services de santé des citoyens, notamment ceux en situation précaire, à travers la société civile locale.

Ledit projet soutient financièrement et techniquement 12 associations tunisiennes pour mettre en œuvre des projets et programmes de santé, notamment ceux en lien avec la santé reproductive et sexuelle.

A cet égard, la chargée du projet a salué les résultats probants du programme, qui a atteint ses objectifs, a-t-elle affrimé, et qui résulte d’un partenariat fructueux entre l’organisation et les composantes de la société civile.

L’Union européenne a alloué 2,5 millions d’euros à ce projet, dont 615 mille euros consacrés à des programmes de la société civile en Tunisie, d’après la même source.

De son côté, le membre de l’association tunisienne de la santé reproductive à Tataouine, Bechir Bouaziz, a indiqué que le projet ”Sehaty 2” a été réalisé au cours de 260 jours de travail de terrain, dans 8 zones rurales, dont 4 régions dans la délégation de Tataouine-Nord, (Ksar Ouled Soltane, Remtha, Tlelet et Mghit), et 4 autres zones dans la délégation de Tataouine-Sud, (Maztouria, Ksar Ouled Debbab, Ras El Oued et Douiret), où environ 7000 services de santé de base ont été fournis.