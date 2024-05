« L’économie tunisienne pourrait être impactée par la hausse des prix des matériaux importés, fabriqués à base de cuivre », a indiqué l’Institut arabe des chefs d’Entreprises (IACE), dans une note publiée récemment et intitulée « lecture de la hausse des prix des métaux ».

Pour l’IACE, la baisse de la production de cuivre et la hausse de son prix auraient des répercussions sur les économies à travers le monde et dans la région arabe, et ce, en raison de son utilisation dans la production d’électricité, la fabrication de câbles, de panneaux solaires, d’équipements électriques…

Il convient de noter que le prix de cuivre est passé de 3,802 dollars/ 500 gr 2, début de l’année 2024, à 4,676 dollars, le 29 avril 2024, et ce, en raison de l’accroissement de l’activité manufacturière dans le monde, l’imposition de nouvelles sanctions sur les exportations de métaux russes et la baisse de la production minière mondiale.

L’IACE fait savoir également, que le prix de l’or a enregistré une hausse importante, depuis le début de cette année, de 14,5%, pour atteindre 2336 dollars l’once (l’équivalent de 7340 dinars), à la lumière des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les économistes et les experts s’attendent à ce que les prix de l’or dépassent la barre des 2 500 dollars l’once au cours de la période à venir, en cas de persistance de la demande et des tensions géopolitiques.

Même constat pour l’argent, dont le prix est passé de 23,20 dollars l’once (environ 72,93 dinars), en janvier 2024, à 27,34 dollars (85,62 dinars), actuellement.