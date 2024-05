Le projet ”Right Up” a été lancé, mardi, dans le gouvernorat de Kairouan, mis en œuvre par l’association SAWA-MED Tunisie, et qui vise à sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle et reproductive.

Le projet en question s’inscrit dans le cadre de deux programmes mis en œuvre par l’organisation internationale Oxfam, à savoir ”Rose” et ”Masarna”, a indiqué à l’Agence TAP, la responsable du projet ”Right Up”, Siwar Mohammad Saleh, ajoutant qu’il s’adresse principalement aux jeunes, notamment les étudiants du gouvernorat de Kairouan qui poursuivent leurs études dans les établissements universitaires de la région.

Selon la même source, le projet vise à simplifier l’information aux étudiants et à leur apporter les bonnes notions liées à la santé sexuelle et reproductive et aux droits dont l’État leurs garantit à cet effet.

Deux journées de sensibilisation seront organisées au profit des étudiants au sein des établissements et foyers universitaires de Kairouan pour atteindre le plus grand nombre possible d’étudiants, afin de les sensibiliser sur ledit thème, a-t-elle fait savoir.

A cet égard, une série de « podcasts » de sensibilisation seront réalisés au profit des jeunes sur ce thème, en coopération avec une radio-web locale basée dans la région.

De son côté, l’experte du projet ”Right Up”, Nesrine Dali, a expliqué qu’il cible les jeunes âgés de 18 à 35 ans, et vise essentiellement à former une vingtaine d’étudiants ainsi qu’à l’organisation d’une campagne de sensibilisation déployée sur plusieurs activités.