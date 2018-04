Les résultats des échanges économiques restent en deçà des ambitions des opérateurs privés de la Tunisie et de l’Argentine et les produits échangés ne reflètent pas encore toute la diversité de nos potentiels malgré les opportunités d’échanges multiples , a affirmé Khaled Sellami, Membre du Bureau Exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Intervenant lors d’une rencontre économique tuniso-argentine tenue, le 26 avril 2018 au siège de l’UTICA, Sellami a souligné que les opportunités de partenariat existent dans plusieurs secteur, citant l’exemple des TIC, des industries agro-alimentaires et des produits pharmaceutiques sans oublier le tourisme et l’artisanat.

Il a dans le même cadre appelé à multiplication de ce type de rencontre pour conférer davantage de dynamisme aux relations économiques tuniso-argentines et déboucher sur des résultats probants et des partenariats en faveur des deux pays, précise un communiqué de la centrale patronale publié, samedi.

A rappeler que la rencontre a réuni plusieurs opérateurs économiques tunisiens avec les membres d’une délégation argentine conduite par le président de La Chambre des PME d’Argentine (C?mara Pyme Argentina) Juan Salvador Amato et en présence de l’ambassadeur de la république d’Argentine à Tunis, Claudio Javier ROZENEWAIG.

En marge de cette rencontre, des rencontres B to B ET Networking ont réuni les membres des deux délégations.