Les oliveraies en Tunisie représentent 20 % de la superficie mondiale dédiée à cette culture, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, lors de sa participation à la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l’olivier dans la ville espagnole de Cordoue.

«La Tunisie figure parmi les plus grands producteurs mondiaux d’huile d’olive, avec une moyenne de 240 000 tonnes par an au cours de la dernière décennie», a-t-il ajouté, lors de cet événement célébré le 20 novembre courant, en présence du ministre espagnol de l’Agriculture, de plusieurs ministres des pays membres du Conseil oléicole international, ainsi que du directeur exécutif du Conseil et des représentants de divers États et d’organisations internationales.

Selon le ministre, la Tunisie occupe la première place mondiale dans la production d’huile d’olive biologique et le troisième rang mondial pour ce qui est des exportations d’huile d’olive, avec une moyenne d’environ 200 000 tonnes par an.

« Ce secteur assure près de 50 % des recettes des exportations agroalimentaires, ce qui reflète son rôle stratégique dans l’économie nationale », a-t-il déclaré.

“La Tunisie œuvre à renforcer la qualité de l’huile d’olive destinée à l’exportation”, a assuré Ben Cheikh,, précisant que “l’huile d’olive vierge extra représente 80 % des quantités exportées”. Il a, également, souligné que l’huile d’olive tunisienne a remporté de nombreux prix internationaux, dont les distinctions prestigieuses du concours mondial “Mario Solinas” organisé par le Conseil oléicole international.

Le ministre a appelé les différents acteurs du secteur à intensifier leurs efforts pour valoriser les atouts de l’huile d’olive et ses bienfaits pour la santé, et renforcer la sensibilisation des consommateurs sur les marchés mondiaux.

Il a réaffirmé l’importance de préserver l’olivier en tant que choix agricole durable et symbole de paix, de résilience et de bénédiction. Et de rappeler que la Tunisie avait été parmi les pays ayant proposé, en 2019, de décréter une Journée mondiale de l’olivier au sein de l’UNESCO, en reconnaissance de la valeur symbolique de cet arbre et de son importance dans la promotion de la paix et de la solidarité entre les peuples.