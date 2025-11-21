D’ici la fin de l’année 2025, les exportations tunisiennes en produits textiles devraient dépasser les 9 milliards de dinars, a affirmé la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, rappelant que depuis 2010, les exportations annuelles du pays ont atteint près de 7 millions de dinars.

Elle a souligné, jeudi, lors de la célébration du 19 éme anniversaire de la création du Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja, que le secteur du textile avait connu un saut qualitatif qui avait fait de la Tunisie le grand fournisseur de l’Union européenne (UE) en vêtements professionnels, avec plus de 9,7 millions d’ articles exportés.

Et d’ajouter que la Tunisie occupe la quatrième place dans la liste des pays fournisseurs de l’UE, en matière d’exportation des produits denim , avec une part supérieure à 8 %, faisant remarquer que ces indicateurs ont contribué à faire de l’industrie nationale un moteur vital de l’économie nationale et de la transition environnementale, en plus de renforcer la position de la Tunisie sur les marchés extérieurs, selon les données publiées par le ministère.

Depuis sa création, le Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja a contribué à attirer des investissements dans divers secteurs industriels, à fournir l’appui technique aux industriels, aux chefs d’entreprises et aux promoteurs de projets, et à développer des services intégrés, notamment dans le secteur du textile, a-t-elle précisé.

Le pôle comprend une pépinière d’entreprises, un centre de l’industrie intelligente 4. 0, un centre de ressources technologiques, des laboratoires ouverts, des laboratoires d’analyse et d’expérimentation dans le secteur du textile, ainsi que quatre zones industrielles d’appui qui regroupent environ 56 entreprises implantées, assurant environ 11 mille emplois, 203 entreprises ayant acquis des parcelles et 28 autres entreprises qui projettent la création de nouveaux projets.

Le pôle a également permis de soutenir 60 startups , dont 90 % ont pu poursuivre leur activité.

Par ailleurs, le pôle a accompagné 50 entreprises industrielles dans leur transition vers l’industrie intelligente 4.0 et il a joué un rôle important dans l’encadrement des entreprises industrielles pour les accompagner dans le domaine de l’environnement, de la transition énergétique, de la transition vers une économie verte et de la propriété industrielle.

Un accord de partenariat a été signé entre la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) ,le Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja et le Centre technique du textile (CETTEX) aux fins de renforcer la compétitivité du secteur, d’attirer davantage d’investissements, et de soutenir les industriels et les entreprises.-