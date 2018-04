Le paiement selon la qualité des tomates destinées à la transformation industrielle sera adopté à partir de la campagne 2018. C’est ce que stipule un mémorandum d’entente signé entre l’UTICA et l’UTAP, et ce vendredi 27 avril 2018. Son application se fera progressivement, en tenant compte des possibilités offertes aux niveaux de la production, du transport et de la transformation.

Les deux organisations ont convenu d’encourager tous les intervenants à adhérer à ce programme afin de garantir la productivité et la qualité.

Le mémorandum d’entente entre les deux organisations stipule une meilleure structuration et organisation du système de transformation, en instaurant des relations contractuelles garantissant la transparence des opérations et leur efficacité et obligeant tous les intervenants à respecter les conditions et critères fixés par le décret n° 2408, en date du 23 juin 2008, portant organisation de la campagne de production et de transformation de la tomate saisonnière destinée à la transformation.