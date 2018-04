Ils sont environ 1.500 exposants, dont plus de 1.000 artisans, à prendre part à la 35ème édition du Salon de la création artisanale, qui se déroule du 26 avril au 6 mai 2018 au Parc du Kram. A rappeler que le thème de cette édition est “35 ans de créativité”.

Pour Faouzi Ben Halima, directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA), c’est un nombre record d’artisans, représentant les différentes filières d’activités artisanales, qui ont eu l’occasion, cette année, d’exposer et de présenter leurs articles à la vente à cette édition du Salon”.

Espace innovation…

D’autres espaces ont été aménagés, dans le cadre de ce Salon, afin de mettre en valeur les filières artisanales tunisiennes, dont l’espace “innovation” -qui accueille 300 artisans spécialisés dans les métiers des arts de la table et des articles cadeaux, mais aussi des étudiants des écoles des arts et métiers.

Un autre espace est dédié à des gouvernorats de l’intérieur (Tataouine, Kébili, Siliana…), avec la participation de 120 artisans, à qui il a été octroyé gratuitement un espace d’exposition de 504 m2. Sachant que Kasserine et Sidi Bouzid sont les invités de cette édition, lesquels gouvernorats proposent un programme d’animation.

Tourisme et artisanat…

Cette édition réserve également un espace “jeunes promoteurs” qui regroupe 87 stands, où sont mis en exergue des projets lancés par des jeunes venus des quatre coins du pays, dans les domaines du tissage, du bois d’olivier, de la céramique, de la peinture sur tous les supports…

L’une des spécificités de cette 35ème édition, c’est le partenariat entre l’ONA et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), dans le but de sensibiliser les hôteliers sur l’importance de l’artisanat tunisien et les inciter à opter pour des articles locaux originaux dans le décor de leurs établissements.

Concours…

Le Salon sera marqué cette année par l’organisation de l’”Olympiade de la décoration sur bois”, avec la participation de 12 artisans des différentes régions du pays. Cette spécialité est en voie de disparition, alors qu’elle présente un grand potentiel et d’importantes opportunités d’investissement. C’est pour cela que l’ONA a voulu faire connaître ce métier, inciter les jeunes à y adhérer et aider les artisans à commercialiser leurs articles, explique le DG de l’Office.

A ce propos, Amel Nouira, chef de service à l’ONA, a indiqué que cette olympiade, organisée pour la cinquième année consécutive, est destinée à faire revivre des métiers menacés de disparition. Nous avons organisé, au départ, un concours régional qui a été couronné par la réception de 102 articles de 18 gouvernorats. Un jury a sélectionné les 12 meilleurs articles. Les artisans lauréats, en lice dans cette olympiade nationale, sont invités à réaliser leurs chefs-d’œuvre, ici au Salon. Les trois premiers lauréats recevront des prix d’une valeur respectivement de 3.000 D, 2.000 D et 1.000 D”.

Il est à noter que l’Algérie exposera cette année encore dans un stand aménagé et regroupant une vingtaine d’artisans dans plusieurs spécialités.