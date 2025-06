Des journées de sensibilisation sont organisées au gouvernorat de Kébili sur le programme spécifique de mise à niveau dans le secteur de l’artisanat.

Ces journées, qui se tiennent à l’initiative du Commissariat régional de l’artisanat, en coopération avec un certain nombre de directions et structures régionales, se poursuivent jusqu’au 20 juin.

Plusieurs participants ont pris part, mercredi à ces journées qui ont démarré à la ville de Douz. L’objectif est faire la lumière sur les avantages accordés aux artisans et entreprises artisanales dans le cadre de ce programme, établi entre l’Office national de l’Artisanat et l’Agence tunisienne pour l’emploi, afin de développer le secteur et améliorer sa rentabilité et sa capacité à créer des emplois.