Un accord visant la mise en place d’un programme de mise à niveau des artisans vient d’être signé entre le Centre d’Innovation du Tapis et de Tissage et les ministères de l’emploi et de la formation professionnelle, et celui du Tourisme, a indiqué Zied Zaoui, directeur du Centre d’Innovation du Tapis et de Tissage.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, en marge de la 41éme édition du salon de la création artisanale (du 23 mai au 1er juin 2025), Zaoui a précisé que ce programme vise à garantir une formation professionnelle ciblant les jeunes au sein des ateliers artisanaux, notamment dans le domaine de la tapisserie.

En plus de la formation, ce programme accorde aux bénéficiaires (dont l’âge oscille entre 15 ans et 50 ans), des primes incitatives de 150 dinars par mois, a précisé le responsable, ajoutant que le propriétaire de l’entreprise artisanale bénéficiera également d’une prime d’encadrement de 100 dinars, pour chaque apprenant, pendant six mois.

En outre, ce programme exige un taux d’intégration de 60%, dans la mesure où les entreprises artisanales et les artisans adhérant à ce programme doivent employer 60% des bénéficiaires de la formation.

Ce mécanisme est une solution qui permettra d’encourager la main d’œuvre à exercer ce métier et d’améliorer la production des tapis dans la prochaine période

A cet égard, le responsable a rappelé que l’industrie du tapis rencontre aujourd’hui des difficultés suite à la baisse de la production et le manque des matières premières sur le marché, ainsi que la réticence de la main d’œuvre, en absence de mécanismes de formation et d’encadrement qui s’adaptent avec les spécificités de l’artisanat.

Zaoui a rappelé que le tissage du tapis, du Margoum et du klim, a préservé les revenus des artisans dans plusieurs zones rurales dans les régions intérieures, telles que Sidi Bouzid, Siliana et le Kef.

Zaoui a mis l’accent sur le rôle de l’industrie de tissage dans la limitation du phénomène l’exode rural et dans le développement des villages, d’autant plus que cette industrie est rattachée beaucoup plus à la femme qui est le pilier de la famille.

« L’industrie du tissage est une activité à haute valeur ajoutée qui a des spécificités stratégiques, d’où l’intérêt, de l’administration et de l’Etat à identifier des solutions pour relancer cette activité », a –t-il conclu.

Près de 150 mille artisans opèrent dans l’industrie du tapis et du tissage, soit 50% des artisans actifs dans le secteur de l’artisanat, répartis notamment sur les gouvernorats de Kairouan, de Médenine et de Gabès.