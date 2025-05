Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, a réaffirmé, vendredi lors de l’ouverture du 41ème Salon de la Création Artisanale, la volonté de la Tunisie de protéger son patrimoine artisanal contre toute forme de contrefaçon, aussi bien sur le plan national qu’à l’échelle internationale, annonçant dans ce cadre l’attribution prochaine d’un label officiel à plus de 60 produits emblématiques.

Organisée par l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT) au Parc des Expositions du Kram (du 23 mai au 1er juin), cette édition met en lumière un programme national ambitieux visant à encadrer la protection juridique des créations artisanales, élaboré en étroite collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Rassemblant près de 1 000 exposants répartis sur une vingtaine de pavillons thématiques, cette manifestation témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine immatériel tunisien. Les visiteurs y découvrent des espaces consacrés à la décoration intérieure et extérieure, à l’art de la table, aux textiles traditionnels ou encore à la céramique, sans omettre les stands spécifiquement aménagés pour les artisans en situation de handicap.

Le salon accueille également un espace consacré aux réalisations issues des programmes de coopération internationale, permettant de valoriser les actions menées en matière d’encadrement et d’amélioration de l’offre produit dans le cadre de projets tels que « Tunisie créative » ou encore « PAMPAT », dédié à l’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir.

Tekaya a souligné que cette rencontre annuelle constitue un rendez-vous annuel incontournable pour les artisans, les acteurs économiques, les étudiants, les visiteurs et les structures d’accompagnement, qui viennent y présenter les dispositifs de soutien, les mesures incitatives et les mécanismes publics mis à disposition pour renforcer la compétitivité du secteur.

Le ministre a également mis en exergue l’importance de l’espace dédié aux jeunes créateurs, conçu pour faciliter l’insertion des diplômés dans les métiers de l’artisanat. Ces jeunes exposent des créations originales et de qualité et réinterprètent avec audace et finesse les codes du patrimoine tunisien..

La participation des jeunes et des diplômés de l’enseignement supérieur atteint près de 60%, tandis que celle des femmes s’élève à 70%, des indicateurs révélateurs du dynamisme et de l’attractivité du secteur.

Ce dernier joue un rôle structurant dans l’économie nationale, contribuant à hauteur de 5 % au produit intérieur brut, avec des exportations ayant généré quelque 150 millions de dinars en 2024, selon les chiffres avancés par le ministre.