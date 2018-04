La Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) estime encourageants les chiffres du tourisme en ce début d’année 2018, bien que les réalisations soient en-deçà des niveaux de 2014 et 2010.

Afin d’assurer aux Tunisiens la disponibilité dans les hôtels pour cet été, la FTH sera présente pour la 1ère fois au Salon de la création artisanale du 26 avril au 5 mai.

La FTH entend ainsi rapprocher les hôtels de leurs clients en venant vers eux et en leur proposant un catalogue «vivant» : plusieurs hôtels et chaines hôtelières seront représentés sur le stand, pour faire connaitre leurs produits et offrir des séjours à des tarifs promotionnels.

Et la FTH d’inviter les visiteurs du Salon de la Création artisanale à visiter son stand pour réserver leurs vacances et s’assurer d’avoir les meilleurs tarifs.

La FTH est également présente pour valoriser le patrimoine artisanal de chaque région et encourager les hôteliers à acquérir des meubles et objets authentiquement tunisiens, aussi bien pour la décoration, les besoins du service ou les articles à vendre dans les boutiques et galeries marchandes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre engagement pour un tourisme durable et responsable, œuvrant pour le développement local.

Par ailleurs, la FTH assure que les séjours dans les hôtels de la clientèle locale ont augmenté de 24% en 2017, ce qui montre un meilleur rapport qualité/prix dans les établissements hôteliers tunisiens.

Toutefois, elle recommande aux vacanciers de faire preuve de vigilance avant de réserver leurs séjours dans les hôtels, et de bien vérifier les commentaires postés sur le net.