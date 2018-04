Les préparatifs vont bon train au niveau sécuritaire pour assurer le bon déroulement du pèlerinage de la Synagogue d’El Ghriba, à Djerba, qui se tient cette année, les 2 et 3 mai 2018.

D’ores et déjà, les festivités vont démarrer sur l’île à partir du 28 avril, et se poursuivront jusqu’aux 6 mai.

En visite d’inspection pour l’occasion, le gouverneur de Médenine, Habib Chaouat, indique que les renforts sécuritaires et militaires ont été déployés sur l’île, à partir de samedi 21 avril.

Tous les moyens logistiques ont été mis en place pour permettre aux différents intervenants de mener à bien leur mission, ajoute-t-il soulignant l’importance de cet événement qui symbolise la tolérance religieuse, ethnique et culturelle en Tunisie.

Des patrouilles sécuritaires et militaires équipées de détecteurs scanners ont été positionnées aux entrées de l’île du coté du bac, d’une part, et de la Route romaine, d’autre part.

La sécurisation de l’île se fait aussi bien au niveau terrestre, que maritime et aérien, partant de la bande frontalière avec la Libye jusqu’à Djerba. Mais aussi à l’intérieur de l’île, aux différents points stratégiques, ainsi qu’à l’entrée de la zone touristique, dans les hôtels et aux alentours de la synagogue d’El Ghriba, tout en veillant au respect du bien-être des habitants et des visiteurs de l’île, assure le gouverneur.

Pour lui, les élections municipales auxquelles prendront part les sécuritaires n’auront pas d’impact sur la vigilance de ces derniers qui sauront préserver la sécurité des deux événements sans distinction.

Cinq à six mille visiteurs sont annoncés pour le pèlerinage de la Ghriba, cette année, contre trois mille l’année précédente, un indicateur positif pour la suite de la saison touristique, affirme Perez Trabelsi, président de l’Association de la Synagogue de la Ghriba.