La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi, dans le vert, le Tunindex affichant une hausse de 0,02% avec 7 162,95 points dans un volume total de 2,093 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SAM grimpe de 4,76% à 2,64 D, suivie par SERVICOM et ICF qui gagnent respectivement 4,54% et 2,87% à 2,07 D et 35,84 D.

A la baisse, EURO-CYCLES chute de 3,59% à 27,07 D, tout comme CITY CARS et SOTETEL qui baissent respectivement de 1,65% et 1,45% à 11,31 D 2,71D.