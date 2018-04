L’UTICA et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), ont signé, vendredi, un accord cadre de coopération sur l’amélioration de la formation et la gouvernance universitaire afin de renforcer l’employabilité des jeunes diplômés et d’améliorer la compétitivité des entreprises.

L’accord a pour objectif de mettre en synergie les efforts des deux parties pour appuyer les différentes initiatives relatives à l’amélioration de la gouvernance et de la démarche qualité dans les établissements universitaires de formation et de recherche, au renforcement du déploiement de dispositifs de formation de formateurs, tant initiale que continue.

L’AUF ET l’UTICA qui a été représentée à la cérémonie de signature par Slim Ghorbel membre du bureau exécutif et Adel Manaa président de la fédération de l’électricité ont ainsi convenu de conjuguer leurs efforts et moyens dans les domaines des échanges institutionnels et d’expertise et du développement de la formation, selon un communiqué, publié samedi 22 avril, par la Centrale patronale.

Elles s’emploieront également à encourager et à fournir un appui aux initiatives et projets innovants permettant d’améliorer l’employabilité des jeunes et futurs diplômés, notamment dans le développement de compétences et contenus numériques au service de la formation à distance et hybride.

Les deux institutions apporteront, en outre, un soutien aux initiatives de rapprochement entre formation/recherche et secteur professionnel des fédérations et métiers représentés au sein de l’UTICA et organiseront en commun des manifestations scientifiques/professionnelles.

L’Agence universitaire francophone a dans ses missions et nouveaux axes stratégiques l’ouverture de ses partenariats vers le secteur socio-économique pour nouer ou intensifier le dialogue entre le monde académique et les milieux économiques, rappelle le communiqué.