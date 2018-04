La Chambre Syndicale Nationale des Commerçants des Produits de l’Artisanat de l’UTICA, annonce dimanche, son objectif de réaliser un Grand Projet de création d’un Réseau de 100 Magasins de commercialisation des produits de l’Artisanat Tunisien, qui seront implantés dans les 24 Gouvernorats du pays.

Ce grand Projet vise “l’installation de 2 100 jeunes nouveaux commerçants, la garantie de la signature de 10 000 contrats commerciaux fermes, sachant que 10 000 artisans, femmes rurales et entreprises artisanales approvisionneront ces jeunes commerçants”.

La chambre syndicale a également, pour objectifs, la création “de 100 nouvelles vitrines dédiées aux artisans dans les 24 Gouvernorats et de 100 entreprises, employant plus de 10 emplois”.

Elle affiche l’ambition “de rapprocher les produits de l’artisanat du consommateur tunisien, d’accroitre la part de l’exportation des produits de l’artisanat de 1,83% (2015) à 4% en 2021 et partant d’augmenter les recettes nationales en devises et la part de l’artisanat, dans le PIB national à 12% en 2021”.

La chambre entend favoriser la création de Magasins “Crafty Store” en tant qu’attractions touristiques locales incontournables et leur implantation à l’étranger pour promouvoir le “made in Tunisia”. Le Concept de ces Magasins s’articule autour de 4 actions indissociables : la Vente sur le marché local, la Vente en ligne, la Vente à l’étranger et l’Exportation.

Dans ce cadre, elle va présenter une assistance technique, en matière “de formation des artisans sur les tendances des marchés de l’export, de sélection des nouveaux jeunes commerçants pour être coachés pendant 3 mois sur les métiers du Sourcing et Marketing des produits de l’artisanat, ainsi que dans les techniques de commercialisation locales et à l’export et de gestion de la plateforme e-commerce”.