Les revenus globaux de PGH ont augmenté, durant le 1er trimestre 2018, de 12% par rapport à la même période 2017, cette augmentation s’explique par la hausse des ventes de tous les métiers du groupe, à l’exception du secteur immobilier.

Les investissements réalisés, durant ce 1er trimestre 2018, ont atteint 20,7 Millions de Dinars contre 19,9 Millions de Dinars en 2017. La plus grande partie de ces investissements, soit 41%, est affectée au métier de l’intégration avicole (8,5 Millions de Dinars pour achever la nouvelle usine d’aliments et les nouveaux centres d’élevage) et 26% pour le métier Produits de grande consommation soit 5,3 Millions de dinars.

Indicateurs d’activité du premier trimestre 2018, Chiffres clés :

– Revenus globaux ont augmenté de 12%

– Export +11%

– Production +15%

– Stabilité du niveau de l’endettement (658 millions de dinars)

– Renforcement de l’Investissement (20,7 millions de dinars) +4%