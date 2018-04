Une rencontre destinée à rassembler des développeurs, codeurs et graphistes africains en vue de travailler sur des idées de projets et gagner des prix baptisée “AR / VR Africa Hackathon” se tiendra du 20 au 22 avril à Tunis.

Cette rencontre est destinée aux programmeurs de jeux, concepteurs UI / UX, artistes, passionnés, professionnels, étudiants et tous ceux qui veulent passer du temps à créer des solutions avec la réalité virtuelle et d’autres technologies immersives peu importe son niveau d’expertise.

Elle aura lieu parallèlement dans 7 pays africains (Nigeria, Afrique du Sud, Mozambique, Egypte, Kenya, Cameroun, Tunisie).

Organisé par le DigiArt Living Lab, “AR / VR Africa Hackathon” se tiendra à l’Ecole privée de formation en Art et Technologie numérique de Tunis.

C’est l’occasion d’apprendre sur la Réalité Augmentée et Virtuelle et d’autres technologies immersives, de rencontrer de nouvelles personnes et d’acquérir une expérience pratique de la conception et du développement AR / V.